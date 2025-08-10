Storie di Piazza, nuovo appuntamento all'orizzonte: si parlerà del Patto della Montagna

Storie di Piazza aps il 17 agosto 2025 luglio alle 17, presenterà negli spazi del Salone S.Pietro a Donato per il Centro di Documentazione per l’emigrazione, un nuovo spettacolo, in cui il teatro e il cinema si incontreranno per parlare di una pagina fondamentale della nostra storia: Il Patto della montagna.

L’evento facente parte del progetto che la Rete Museale Biellese dedica per valorizzare i siti museali è inserito nel progetto Storie Biellesi che quest’anno beneficia del bando CulturHub di Fondazione CR Biella. L’obiettivo generale della Rete è valorizzare i musei del territorio attraverso eventi dal vivo, musica e teatro. Per Storie di Piazza è l’occasione per mettere in atto il principale obiettivo statutario ovvero il racconto teatralizzato delle storie del territorio che lo attraversano e lo rendono vivo.

Al centro dell'evento vi è il Patto della Montagna, un accordo rivoluzionario firmato durante la Seconda Guerra Mondiale, che sancì per la prima volta in Italia la parità salariale tra uomini e donne nel settore tessile. Un’intesa nata dall’incontro tra operai, industriali e partigiani, in un momento storico in cui la lotta per i diritti delle donne sembrava ancora lontana. Quest’occasione d’incontro permette di riflettere sulla storia e sui progressi compiuti in termini di diritti e parità. È un omaggio a coloro che hanno lottato per un futuro migliore e un richiamo a non dimenticare le lezioni del passato. un momento di condivisione e celebrazione della memoria collettiva.

Attraverso due monologhi tratti dallo spettacolo di successo Fabbrica di guerra, interpretati dagli attori Erika Borroz e Filippo Pellegrini, il pubblico verrà guidato dentro le emozioni, le contraddizioni e le speranze di quel tempo. A completare la narrazione, verranno proiettati alcuni estratti dal film Il Patto della Montagna (regia di Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini, produzione Jean Vigo Italia, VideoAstolfoSullaLuna, 2018) che racconta la vicenda attraverso gli occhi di uno stilista milanese in viaggio a Biella, alla scoperta dell’origine della qualità dei tessuti e della storia che li rende unici.

Saranno presenti all’evento come relatori anche Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti, protagonisti e testimoni di un progetto che intreccia memoria, cultura e impegno civile e che nel 2014 era stato rappresentato all’interno del Lanificio Botto riscuotendo un enorme successo di pubblico e di partecipazione attiva della cittadinanza. Ingresso a offerta libera.