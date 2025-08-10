Valdengo: Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate su un incendio FOTO e VIDEO

Poco dopo le 20 di questa sera la centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio sviluppatosi in via Roma a Valdengo. A chiamare i soccorsi un uomo che ha chiesto aiuto per mettere in sicurezza il posto. Le fiamme, che hanno avvolto una catasta di legna posizionata tra gli alberi, stanno impegnando le squadre dei distaccamenti di Biella, Cossato e Ponzone.

Gli operatori sono ancora al lavoro, alle 21, per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propaghi alle attrezzature e alle strutture vicine. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Seguiranno aggiornamenti