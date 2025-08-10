 / CRONACA

Occhieppo Superiore, perde il controllo dell’auto: ferito un giovane

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salussola

Occhieppo Superiore, perde il controllo dell’auto: ferito un giovane, foto archivio

Incidente stradale nella serata di ieri, sabato 9 agosto, intorno alle ore 19, in territorio di Occhieppo Superiore. Un sinistro autonomo ha visto coinvolta una Volkswagen Golf condotta da un 26enne residente a Cossato.

Il giovane, che ha terminato la propria corsa contro un dissuasore metallico, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Salussola per i rilievi e la gestione della viabilità. Il veicolo, pur essendo marciante, è stato comunque recuperato.

