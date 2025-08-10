Gaglianico, incidente in via Cavour: tre auto coinvolte, nessun ferito

Nella giornata di ieri sabato 8 agosto, in via Cavour all’altezza dell’UniEuro, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture, fortunatamente senza feriti.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri che sono intervenuti, il sinistro ha visto protagoniste una Lancia Y, condotta da una 25enne residente a Ponderano, una Dacia Sandero guidata da un 60enne residente a Graglia e una Fiat Panda condotta da un uomo di 54 anni residente a Verrone.

I conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello CID per la constatazione amichevole. La Lancia Y e la Dacia Sandero, non più marcianti a seguito dell’impatto, sono state recuperate e affidate alle cure dei rispettivi proprietari.