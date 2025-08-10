Meteo, preparatevi a una settimana bollente...

A Biella oggi domenica i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4771m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Su VDA, Piemonte e Liguria proseguirà la forte ondata di caldo per tutta la settimana, a causa del rinforzo dell'anticiclone nord-africano e conseguente rialzo delle temperature. I valori si manterranno costanti sui 35-38°C. Soltanto dopo Ferragosto è possibile una mitigazione della canicola per l'approssimarsi di correnti più instabili atlantiche che favoriranno anche la formazione di temporali di calore. Per tutti i dettagli consultate Sito e App di 3Bmeteo.