Cerrione si prepara al rientro a scuola con un supporto per i compiti

L’estate sta volgendo al termine ma nel paese di Cerrione il ritorno tra i banchi sarà più leggero e piacevole grazie a un’iniziativa pensata per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Dal 25 agosto al 5 settembre, nei pomeriggi, il centro polivalente di Piazza Bonino ospiterà una serie di attività gratuite all’insegna della socialità e del supporto scolastico.

L’iniziativa è promossa dal Comune e progettata dalle tre giovani che fanno parte del Servizio Civile che l’hanno curata con passione, attenzione e una forte motivazione. I pomeriggi saranno dedicati sia allo svolgimento dei compiti delle vacanze, con spazi tranquilli e supporto disponibile, sia ad attività ludico-creative, pensate per stimolare la socializzazione, la collaborazione e la fantasia. “Speriamo che bambini e ragazzi possano sentirsi accolti e appoggiati, che trovino in questo progetto un ambiente sereno, dove si sentano a loro agio – spiegano - Vogliamo vederli tornare a scuola con il sorriso in volto, pronti ad affrontare un nuovo anno con entusiasmo. Sono progetti a cui teniamo molto, e in questi mesi abbiamo fatto del nostro meglio per prepararli con cura, cercando di offrire ai ragazzi e ai bimbi la miglior esperienza possibile. Siamo partite anche dai nostri ricordi, da quelle estati che abbiamo vissuto qualche anno fa: volevamo che anche loro potessero conservare un bel ricordo di questi giorni insieme. È un’opportunità fantastica per lavorare con i bambini e aiutarli a crescere e divertirsi”.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta un’iscrizione, possibile anche tramite QR code presente sui materiali informativi. Un’occasione preziosa per chiudere l’estate in bellezza, tra amici, attività coinvolgenti e compiti finalmente completati. E non finisce qui. A partire dai primi giorni di scuola, nella sede della scuola secondaria di primo grado di Cerrione, prenderà il via un servizio di doposcuola pomeridiano che offrirà uno spazio strutturato in cui i ragazzi potranno svolgere i compiti, confrontarsi e ricevere supporto. Le tre operatrici volontarie del Servizio Civile Universale stanno inoltre progettando numerosi laboratori tematici, pensati per accompagnare i ragazzi lungo tutto l’anno scolastico con attività sempre nuove e coinvolgenti. “L’obiettivo è quello di rendere ogni pomeriggio utile ma anche piacevole, anzi: vogliamo che trovino in questo spazio un ambiente dove imparare, divertirsi e crescere insieme” sottolineano. Un’opportunità concreta per vivere il percorso scolastico in modo più sereno, con l’appoggio di figure vicine, capaci e profondamente motivate.