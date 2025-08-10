Ente Gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore, siglato accordo con la Guardia Costiera Ausiliaria

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore comunica l'accordo raggiunto con la Guardia Costiera Ausiliaria – Coordinamento Regione Piemonte ODV, che sancisce un’importante alleanza a tutela degli ecosistemi fluviali e lacustri del territorio piemontese.

L'ente è titolare della gestione, tutela e valorizzazione delle aree protette del quadrante nord orientale del Piemonte e la Guardia Costiera Ausiliaria, associazione di volontariato e protezione civile operante a livello nazionale e locale, ha finalità di vigilanza preventiva a salvaguardia dell’ambiente, monitoraggio di aree sensibili dell’ecosistema, interventi antinquinamento, protezione ambientale, soccorso alla vita, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio lacustre e fluviale.

La convenzione nasce dunque dalla volontà condivisa di rafforzare la collaborazione su tematiche fondamentali quali la tutela ambientale, la prevenzione del rischio, l’educazione civica ed ecologica e il monitoraggio delle criticità ambientali. L'accordo, di durata annuale, stabilisce un piano di intervento congiunto che prevede, tra le principali attività:

ausilio nella vigilanza ambientale, anche mediante presidio informativo, delle aree protette lungo il fiume Ticino e le sponde del Lago Maggiore con motovedette ed equipaggi anche misti;

supporto al monitoraggio ambientale e alla gestione degli ecosistemi acquatici;

assistenza durante emergenze meteo-idrologiche o eventi rilevanti per l’equilibrio ambientale;

collaborazione e supporto diretto in manifestazioni pubbliche promosse dall’Ente riguardanti la pulizia delle acque, campagne ecologiche o eventi di promozione della mobilità sostenibile;

Partecipazione ad attività di educazione ambientale rivolte a scuole, cittadinanza o turisti, con dimostrazioni pratiche, incontri divulgativi o materiali informativi;

supporto alla formazione del personale dell’Ente e dei volontari della GCA su normative ambientali, sicurezza e navigazione.

Le attività previste saranno coordinate da referenti interni dedicati e seguiranno un calendario condiviso, con momenti formativi congiunti.

Così commenta la commissaria dell’Ente, Erika Vallera: “Formalizzare la collaborazione con la Guardia Costiera Ausiliaria è un passo importante poiché si tratta di una realtà che da anni opera con serietà e competenza. La stipula di questa convenzione è quindi un atto concreto per una gestione sempre più integrata e consapevole del patrimonio naturale ed è un accordo che ci consentirà di rafforzare la presenza sul campo, rispondere con maggiore prontezza alle emergenze ambientali e coinvolgere attivamente cittadini e turisti in percorsi di educazione ecologica. È un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e volontariato per il bene comune.”

Con questa convenzione, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e la Guardia Costiera Ausiliaria – Coordinamento Regione Piemonte ODV confermano l’impegno congiunto nel garantire la salvaguardia ambientale, la sicurezza delle acque interne e la partecipazione attiva dei cittadini nella difesa di un ecosistema fragile ma straordinariamente ricco di biodiversità.