Biella, scuole pronte per settembre: rinnovate le concessioni agli istituti Sella e Bona

In vista del nuovo anno scolastico, il Comune di Biella ha confermato il proprio impegno a garantire spazi adeguati per l’attività didattica, approvando il rinnovo di due importanti concessioni in favore della Provincia di Biella. L’obiettivo è permettere agli studenti degli istituti superiori locali di iniziare regolarmente le lezioni a settembre, in ambienti sicuri e funzionali.

Con deliberazione della Giunta Comunale, è stato prorogato fino al 31 luglio 2031 l'utilizzo dell'immobile denominato "G. Ungaretti", succursale dell’I.I.S. “E. Bona” che si trova a Pavignano in Strada Antica per Andorno. Il fabbricato, di proprietà comunale, sarà concesso a titolo oneroso, con un canone annuo di 17.730 euro, e sarà interamente a carico della Provincia ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria, alle utenze e agli eventuali interventi di adeguamento richiesti dalle normative in materia di sicurezza.

Parallelamente, è stata prorogata fino al 31 luglio 2026 la concessione dell’immobile comunale di via Dorzano 1, l' ex Ludoteca, utilizzato come sede succursale temporanea dell’I.I.S. “Giuseppe e Quintino Sella”. Anche in questo caso, la Provincia di Biella sosterrà tutte le spese operative e di gestione ordinaria. Il canone annuo previsto è pari a 29.484 euro, a cui si aggiunge un corrispettivo forfettario di 6.181 euro quale parziale ristoro per i disagi legati all’ottimizzazione degli spazi, per un totale di 35.665 euro.

Entrambi gli accordi rientrano in una più ampia logica di collaborazione istituzionale tra Comune e Provincia, nel rispetto del principio di sussidiarietà. È stato inoltre stabilito che, in caso di necessità e con autorizzazione preventiva, la Provincia potrà farsi carico anche di eventuali manutenzioni straordinarie, compensando i costi sostenuti con i canoni ancora da versare, entro i limiti previsti.

Con queste decisioni, l’Amministrazione comunale di Biella conferma la volontà di supportare il sistema scolastico territoriale, mettendo a disposizione strutture fondamentali per lo svolgimento delle lezioni e rispondendo concretamente alle esigenze logistiche degli istituti coinvolti.