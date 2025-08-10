Ponderano, problemi di viabilità tra via Carlo Mino e via Falcone

A Ponderano, all’angolo tra Via Carlo Mino e Via Falcone, si registra un problema che crea disagio ai pedoni e agli automobilisti. Un autoarticolato spesso si ferma in modo scorretto, ostruendo la carreggiata e costringendo chi passa con le auto a salire sul marciapiede per passare.

Si tratta di una situazione che rende difficile e pericoloso il transito, anche per chi lavora in ospedale o deve recarsi presso il nosocomio, segnalata più volte senza anche a noi di newsbiella.it, senza che al momento si sia trovata una soluzione definitiva.