Muzzano, nuovo volto del sentiero per Bagneri

Nel comune di Muzzano si sono conclusi i lavori di rifacimento di parte del sentiero che sale a Bagneri. Si tratta di un intervento di circa 40.000 euro che ha recuperato tutte le pietre presenti in loco, integrando con nuove ove necessario, gestendo la pendenza per lo scolo dell'acqua.
Il risultato ha portato a un buon inserimento dal punto di vista visivo paesaggistico, che riprende le vecchie mulattiere di un tempo ma allo stesso tempo permette agli abitanti di Bagneri di salire con i loro mezzi agricoli. “Inoltre siamo certi che ciò permetterà ai visitatori di Bagneri di godere ancora meglio della bellezza del posto” sottolinea il sindaco Roberto Favario.