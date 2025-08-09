Andorno, conclusa la stesura del manto sintetico al Polivalente

Nei giorni scorsi è stata completata l'opera di stesura del manto sintetico a copertura delle aiuole interne all'area polivalente del Ferragosto Andornese.

Lo rende noto l'amministrazione comunale di Andorno Micca sui propri canali social: “La scelta di utilizzare l'erba sintetica è nata dalla necessità di combinare la versatilità dell'area mantenendo un tratto naturale senza però intaccare la salute delle bellissime piante che incorniciano l'area. Il tipo di materiale scelto infatti è traspirante e permette il passaggio di acqua nel sottosuolo favorendo l'attività delle radici e garantendo lo scambio di elementi nutritivi. Quest'area rinnovata è già stata teatro di diversi eventi, anche privati, nel corso degli ultimi mesi a riprova dell'importanza che ricopre. Invitiamo tutta la comunità ad informarsi tramite gli uffici comunali sulle modalità di fruizione di questo bene pubblico allargando l'invito alle realtà del territorio che cercano location esclusive per eventi e feste”.