Torna il Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”, è la 14° edizione

Biella si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione del Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Biella”, un evento di rilievo nel panorama scacchistico italiano e internazionale, organizzato dall’A.S.D. Scacchi Club Vallemosso. L'appuntamento si terrà il 27 e 28 settembre 2025 presso il Palapajetta, struttura concessa gratuitamente dal Comune per l’occasione.

Il torneo, nato nel cuore del Biellese e giunto con successo alla sua quattordicesima edizione, ha già ospitato nelle passate edizioni oltre 650 giocatori provenienti da 24 Paesi, affermandosi come uno degli eventi sportivi più partecipati del Piemonte nel settore. La terza edizione ha registrato un record di 167 partecipanti.

Riconoscendo l’alto valore sportivo, culturale e sociale della manifestazione, il Comune di Biella ha deliberato di sostenere ufficialmente l’iniziativa attraverso la Concessione del Patrocinio istituzionale e dell’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione del torneo; l'Uso gratuito del Palapajetta per entrambe le giornate di gara; l'Eventuale riduzione del 50% sul canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria legata alla manifestazione, come previsto dai regolamenti comunali.

"Il torneo non è solo una competizione di alto livello tecnico, ma rappresenta anche un'importante occasione di aggregazione, promozione sportiva e valorizzazione del territorio", si legge nella delibera di giunta -. L’evento, infatti, contribuisce a rafforzare l’immagine della città di Biella, della Regione Piemonte e dell’Italia intera, anche grazie alla copertura mediatica prevista a livello nazionale".

L’A.S.D. Scacchi Club Vallemosso, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana e quindi riconosciuta dal CONI, si occuperà a proprie spese di: Organizzazione e gestione del torneo; Allestimento del Palapajetta con tutta l’attrezzatura necessaria; Promozione dell’evento tramite materiale informativo; Premi e coperture assicurative; Presenza di personale formato per il primo soccorso, secondo le indicazioni sanitarie; Copertura assicurativa totale per ogni eventualità, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

La Giunta Comunale, nella delibera approvata all’unanimità, ha sottolineato come questa collaborazione con l’A.S.D. Scacchi Club Vallemosso si inserisca perfettamente tra le azioni previste dal piano strategico comunale, volte alla promozione dello sport, allo sviluppo sociale e al sostegno di iniziative in grado di generare un indotto economico e turistico positivo per il territorio.