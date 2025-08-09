 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest - Schianto a Ivrea, paura per un giovane alla guida

Dal Nord Ovest - Schianto a Ivrea, paura per un giovane alla guida (foto di repertorio)

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 8 agosto, a Ivrea. Lungo la provinciale 78, nel tratto in direzione di Albiano, un’auto guidata da un 29enne è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Il conducente è uscito illeso dall’abitacolo, mentre la vettura ha riportato danni ingenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale e il personale sanitario. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo, causando rallentamenti alla circolazione.

