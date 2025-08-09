Biella, controlli dei Carabinieri in centro: bar chiuso per 15 giorni

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Biella, nell'ambito di un'intensificata attività di controllo del territorio finalizzata a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, ha notificato in data odierna, 9 agosto, un provvedimento di chiusura temporanea a un esercizio pubblico. Il provvedimento, emesso dal Questore di Biella ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), dispone la sospensione dell'attività per 15 giorni confronti del locale denominato “Lucxor Caffè“ situato in via Vescovado 13, a Biella.

La misura cautelare si è resa necessaria a seguito di una serie di gravi episodi riscontrati dai militari dell'Arma. In particolare, è stata accertata: l'abituale frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia, considerata un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e un fattore di turbativa dell'ordine pubblico; il verificarsi di liti e risse all'interno del locale stesso, con conseguenti ripercussioni sulla tranquillità e l'incolumità pubblica.

L'adozione di tale provvedimento non ha natura sanzionatoria nei confronti del titolare ma è finalizzata a prevenire il ripetersi di situazioni pericolose e a ripristinare condizioni di serenità e sicurezza per la collettività. I controlli da parte dei Carabinieri continueranno senza sosta per assicurare il pieno rispetto delle normative e tutelare la sicurezza dei cittadini.