Auser Cossato, una cena al Santuario di Graglia aspettando la nuova stagione di appuntamenti

Una cena per ritrovarsi, raccontare quanto accaduto nel corso dell'anno e darsi appuntamento a settembre dopo le meritate ferie estive.

È quanto accaduto nei giorni scorsi al Santuario di Graglia dove si sono ritrovati tutti i camminatori (e non) sempre presenti alle escursioni di (ri)scoperta del Biellese, guidate e sapientemente organizzate dall'Auser Cossato.

Anche in questo caso, si è registrata un'ampia partecipazione. Dal presidente Marco Abate è giunto un sentito ringraziamento a tutti i presenti.