Candelo, al via la rilevazione dei consumi dei contatori idrici

Dalla giornata di ieri, 8 agosto, fino a fine mese verrà effettuata sul territorio di Candelo la rilevazione dei consumi dei contatori idrici mediante foto-lettura. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Il personale autorizzato della ditta, quale affidataria da parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi, sarà munito di idoneo tesserino di riconoscimento”.
sabato 09 agosto
venerdì 08 agosto
giovedì 07 agosto
mercoledì 06 agosto
