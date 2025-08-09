 / Circondario

Candelo, al via la rilevazione dei consumi dei contatori idrici

Dalla giornata di ieri, 8 agosto, fino a fine mese verrà effettuata sul territorio di Candelo la rilevazione dei consumi dei contatori idrici mediante foto-lettura. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Il personale autorizzato della ditta, quale affidataria da parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi, sarà munito di idoneo tesserino di riconoscimento”.

