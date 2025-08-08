Sala, servizio straordinario di ritiro rifiuti ingombranti

Il Comune di Sala informa la cittadinanza che, nel corso del mese di agosto, sarà attivato un servizio straordinario di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.

L’iniziativa è pensata per agevolare i cittadini nello smaltimento corretto di oggetti voluminosi che non possono essere conferiti nei normali contenitori stradali.

Come prenotare il ritiro:

È possibile aderire al servizio fino a giovedì 22 agosto, presentandosi presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico. Al momento della prenotazione sarà necessario fornire un elenco indicativo dei materiali da ritirare e l’indirizzo esatto presso cui effettuare il ritiro.

Quando avverrà il ritiro:

La data precisa del passaggio sarà comunicata direttamente agli utenti che avranno effettuato la prenotazione, con un congruo anticipo.

Cosa si può conferire:

Il servizio è destinato esclusivamente al ritiro di rifiuti ingombranti, quali ad esempio:

mobili e arredi dismessi (sedie, tavoli, armadi, materassi, ecc.)

elettrodomestici fuori uso (frigoriferi, lavatrici, forni, ecc.)

altri oggetti di grandi dimensioni non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta.

Non saranno ritirati rifiuti pericolosi, materiali edili, sfalci verdi o rifiuti non conformi.

Alternativa sempre disponibile – Ecocentri

Si ricorda che, in alternativa al ritiro domiciliare, è sempre possibile conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti presso gli Ecocentri presenti sul territorio, tra cui:

Mongrando

Biella

Cerrione

ecc.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Comunali.