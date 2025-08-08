Festa patronale a Torrazzo: chiusura temporanea della SP 409 per lo spettacolo pirotecnico

In occasione dei festeggiamenti per la Festa Patronale Torrazzese 2025, la provincia ha disposto una sospensione temporanea del traffico lungo un tratto della Strada Provinciale 409 Zubiena – Torrazzo, nel Comune di Torrazzo.

L'ente di via Sella ha accolto la richiesta avanzata dal sindaco di Torrazzo, autorizzando la chiusura al transito nella serata di giovedì 14 agosto, dalle ore 21:45 alle 22:45, del tratto compreso tra il km 4+600 (nei pressi del cimitero) e il km 4+840 (in Piazza Martiri della Libertà).

Il provvedimento è necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo pirotecnico, parte del programma della manifestazione.

Durante l’orario indicato, sarà vietato il transito veicolare nel tratto interessato e verrà posizionata apposita segnaletica temporanea, in particolare nei punti di accesso e nelle intersezioni con le strade individuate come percorsi alternativi dal Comune di Torrazzo. Quest’ultimo sarà responsabile dell’installazione, della vigilanza e del mantenimento della segnaletica, oltre all’oscuramento di eventuali indicazioni in contrasto con le disposizioni temporanee.

La popolazione è invitata a prestare attenzione alla segnaletica sul posto e a organizzare per tempo eventuali spostamenti, scegliendo percorsi alternativi.