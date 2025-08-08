Buone prestazioni per il pilota della Rally & co Leonardo De grandi che ha partecipato alla 7° tappa del campionato Rok cup italia disputatasi sulla pista di Franciacorta .
51 i partenti nella categoria Junior con De grandi che nelle qualifiche stacca un ottimo 6° tempo assoluto che gli consente di agguantare (dopo acerrime lotte con gli avversari ) una grande 5° piazza nella prima manche.
Nella seconda manche Leonardo non va oltre la 23° piazza a causa di un contatto con un avversario che ,dopo averlo speronato , fa uscire di pista il piccolo di Postua ; nella finale una lotta con il coltello tra i denti consente al driver valsesserino di risalire in 12° posizione, un risultato che non rispecchia lo stato di forma e di competitivita’ dimostrato in tutto il weekend sulla pista lombarda da Leo ma si sa che le gare sono anche fatte di fortuna che questa volta non lo ha accompagnato.
In Breve
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
SPORT | 08 agosto 2025, 07:10
La Rally & co con Leonardo De grandi in gara sulla pista di Franciacorts FOTO
51 i partenti nella categoria Junior
Buone prestazioni per il pilota della Rally & co Leonardo De grandi che ha partecipato alla 7° tappa del campionato Rok cup italia disputatasi sulla pista di Franciacorta .