La Rally & co con Leonardo De grandi in gara sulla pista di Franciacorts FOTO

Buone prestazioni per il pilota della Rally & co Leonardo De grandi che ha partecipato alla 7° tappa del campionato Rok cup italia disputatasi sulla pista di Franciacorta .



51 i partenti nella categoria Junior con De grandi che nelle qualifiche stacca un ottimo 6° tempo assoluto che gli consente di agguantare (dopo acerrime lotte con gli avversari ) una grande 5° piazza nella prima manche.



Nella seconda manche Leonardo non va oltre la 23° piazza a causa di un contatto con un avversario che ,dopo averlo speronato , fa uscire di pista il piccolo di Postua ; nella finale una lotta con il coltello tra i denti consente al driver valsesserino di risalire in 12° posizione, un risultato che non rispecchia lo stato di forma e di competitivita’ dimostrato in tutto il weekend sulla pista lombarda da Leo ma si sa che le gare sono anche fatte di fortuna che questa volta non lo ha accompagnato.