Biella, manutenzione e verde pubblico: l’Assessore Franceschini invita i cittadini a segnalare direttamente al Comune

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini precisa:
“Desidero ringraziare tutti i cittadini che, con senso civico e attenzione al bene comune, segnalano alla stampa locale situazioni che necessitano di interventi di manutenzione. Tuttavia, è importante precisare che la modalità più efficace, rapida e istituzionale per inoltrare tali segnalazioni è quella di rivolgersi direttamente agli uffici tecnici comunali e all’assessorato competente”.
“Per agevolare questo processo, invito i cittadini a inviare le segnalazioni via e-mail agli Uffici Tecnici di competenza, mettendo in copia anche il mio indirizzo istituzionale. In questo modo potrò monitorare direttamente le richieste e contribuire a una gestione più tempestiva e coordinata”.
Contatti utili:
Strade:
Giardini, Parchi Pubblici, Aree Verdi:
Impianti di Illuminazione Pubblica:
Assessore ai Lavori Pubblici:
cristiano.franceschini@comune.biella.it
Indicazioni per una segnalazione efficace:
• Specificare con chiarezza il luogo e la natura dell’intervento richiesto
• Allegare, se possibile, una o più foto
• Indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni
• Mettere in copia conoscenza l’indirizzo dell’Assessore.
Verde pubblico: attenzione alle vere urgenze
“Il piano comunale prevede sei/sette interventi di taglio del verde all’anno, concentrati soprattutto nei mesi estivi. Non è possibile intervenire per ogni minima crescita, ma garantisco la massima attenzione alle situazioni critiche o di evidente trascuratezza.
La cura del verde è importante, ma va gestita con responsabilità e secondo le risorse disponibili”.
“Nell’ottica di promuovere una città più sicura, ordinata e accogliente, desidero richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sull’importanza della corretta manutenzione del verde nelle aree private. Siepi, alberi e arbusti non curati possono rappresentare un rischio per la sicurezza, la circolazione stradale e pedonale, oltre a compromettere il decoro urbano che tutti contribuiamo a costruire.
Invito pertanto a verificare lo stato delle vostre proprietà e a intervenire tempestivamente per potare rami sporgenti, contenere la vegetazione e rimuovere eventuali ostacoli che possano invadere marciapiedi o carreggiate. Questo semplice gesto di responsabilità civica contribuisce concretamente alla sicurezza di tutti e al benessere della nostra comunità.
Confido nella vostra collaborazione e nel senso di rispetto che da sempre ci contraddistingue, insieme possiamo mantenere il nostro territorio decoroso e accogliente.”