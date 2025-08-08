Biella, manutenzione e verde pubblico: l’Assessore Franceschini invita i cittadini a segnalare direttamente al Comune

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini precisa:

“Desidero ringraziare tutti i cittadini che, con senso civico e attenzione al bene comune, segnalano alla stampa locale situazioni che necessitano di interventi di manutenzione. Tuttavia, è importante precisare che la modalità più efficace, rapida e istituzionale per inoltrare tali segnalazioni è quella di rivolgersi direttamente agli uffici tecnici comunali e all’assessorato competente”.

“Per agevolare questo processo, invito i cittadini a inviare le segnalazioni via e-mail agli Uffici Tecnici di competenza, mettendo in copia anche il mio indirizzo istituzionale. In questo modo potrò monitorare direttamente le richieste e contribuire a una gestione più tempestiva e coordinata”.

Contatti utili:

Strade:

u_strada@comune.biella.it

Giardini, Parchi Pubblici, Aree Verdi:

u_giardini@comune.biella.it

Impianti di Illuminazione Pubblica:

impianti@comune.biella.it

Assessore ai Lavori Pubblici:

cristiano.franceschini@comune.biella.it

Indicazioni per una segnalazione efficace:

• Specificare con chiarezza il luogo e la natura dell’intervento richiesto

• Allegare, se possibile, una o più foto

• Indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni

• Mettere in copia conoscenza l’indirizzo dell’Assessore.

Verde pubblico: attenzione alle vere urgenze

“Il piano comunale prevede sei/sette interventi di taglio del verde all’anno, concentrati soprattutto nei mesi estivi. Non è possibile intervenire per ogni minima crescita, ma garantisco la massima attenzione alle situazioni critiche o di evidente trascuratezza.

La cura del verde è importante, ma va gestita con responsabilità e secondo le risorse disponibili”.

“Nell’ottica di promuovere una città più sicura, ordinata e accogliente, desidero richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sull’importanza della corretta manutenzione del verde nelle aree private. Siepi, alberi e arbusti non curati possono rappresentare un rischio per la sicurezza, la circolazione stradale e pedonale, oltre a compromettere il decoro urbano che tutti contribuiamo a costruire.

Invito pertanto a verificare lo stato delle vostre proprietà e a intervenire tempestivamente per potare rami sporgenti, contenere la vegetazione e rimuovere eventuali ostacoli che possano invadere marciapiedi o carreggiate. Questo semplice gesto di responsabilità civica contribuisce concretamente alla sicurezza di tutti e al benessere della nostra comunità.

Confido nella vostra collaborazione e nel senso di rispetto che da sempre ci contraddistingue, insieme possiamo mantenere il nostro territorio decoroso e accogliente.”