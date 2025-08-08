Rosazza, 10 agosto 2025: "Notte dei Desideri" sotto le stelle

La notte del 10 agosto 2025, Rosazza si trasformerà in un luogo magico per la "Notte dei Desideri", un evento griffato Borghi più belli d'Italia unico e affascinante che combinerà l'osservazione del cielo con la possibilità di esprimere i propri desideri.

Osservazione del cielo

Durante la serata, sarà messo a disposizione un telescopio per permettere ai partecipanti di osservare le stelle e i pianeti del nostro sistema solare. Chi riuscirà a visualizzare una stella o un pianeta vincerà un premio speciale.

Esprimi il tuo desiderio

I partecipanti potranno esprimere i propri desideri, che saranno raccolti e selezionati da una giuria locale. I desideri selezionati saranno poi inviati ai Borghi più belli d'Italia, che sceglieranno il migliore.

Premio

Il primo premio è una smart box dei Borghi più belli d'Italia, un pacchetto regalo che include esperienze uniche e indimenticabili nei borghi più belli d'Italia.

Dettagli dell'evento

- Data: 10 agosto 2025

- Luogo: Rosazza, parco dell'Ortone

- Orario: 21

- Attività: Osservazione del cielo con telescopio, espressione dei desideri

- Premio: Smart box dei Borghi più belli d'Italia

Per l'occasione la casa museo resterà aperta la sera con apertura straordinaria

Contatti

Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile contattare 3402641253

Ci vediamo al parco!