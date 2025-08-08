Biellesi in piazza per la Palestina libera FOTO

Anche Biella oggi è scesa per le vie della città per "disertare il silenzio", come recita l'iniziativa. Oggi venerdì 8 agosto il Coordinamento Biellese per la Palestina Libera ha organizzato un presidio per il popolo palestinese.

Il ritrovo per dire "stop al genocidio" e "Stop alla complicità" è stato presso i giardini Zumaglini alle 17,30. Il corteo sta tutt'ora sfilando per le vie del centro cittadino con pentole, campanacci o altro per "fare rumore". La mobilitazione vuole sensibilizzare sulla situazione palestinese.

Quella di Biella non è un'iniziativa isolata. E' da settimane che in tutta Italia si organizzano eventi di questo genere. Questa sera è in programma a Rieti e solo nei giorni scorsi a Piacenza.