I proprietari non ci sono, ladri a Occhieppo e Mongrando (foto di repertorio)

Triplo furto nella vicina Valle Elvo. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 7 agosto. In due casi, nel comune di Occhieppo Superiore, i ladri hanno preso di mira un paio di abitazioni approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo aver messo a soqquadro le stanze, si sono allontanati con del denaro.

Modalità simili anche nel paese di Mongrando, dove ignoti hanno forzato la porta finestra di una villetta. Alla fine, il bottino è stato di circa 100 euro in contanti e alcuni monili in oro per un valore di quasi mille euro. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma. Non si esclude la possibilità che i responsabili appartengano alla stessa banda.