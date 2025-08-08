Carabinieri, a Biella perquisizioni e controlli agli Zumaglini e piazza del Monte

Ieri, 7 agosto, a Biella i Carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sui giardini “Zumaglini” e Piazza del Monte, aree spesso frequentate da individui dediti ad attività illecite.

L'operazione, volta a contrastare fenomeni di degrado urbano e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, ha consentito l’identificazione di numerosi (circa una trentina) d’individui sospetti, con particolare attenzione a soggetti noti alle forze dell'ordine.

Sono state eseguite nel contesto due perquisizioni personali e sono stati rinvenuti e sequestrati, ad opera d’ignoti, tre grammi circa di hashish, presumibilmente abbandonati alla vista dei militari. L'attività di controllo continuerà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire un clima di serenità e legalità nelle zone verdi e nei luoghi di aggregazione della città, assicurandone la piena fruizione a tutti i cittadini.