A Biella una via intitolata a Franco Mosca

Su proposta del Vicesindaco Sara Gentile, assessore alla Cultura, in questi giorni è stata approvata la delibera di denominazione della nuova area di circolazione urbana “Via Franco Mosca”, dedicata alla figura dell’insigne chirurgo e filantropo, nato a Biella il 27 febbraio 1942 e deceduto a Pisa il 31 maggio 2020, già professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa e nella stessa Direttore dell’Istituto di Patologia Speciale Chirurgica.

Il Prof. Franco Mosca è noto a livello internazionale per il suo contributo alla Chirurgia Generale e in particolare per lo sviluppo del programma di trapianti di rene, pancreas e fegato, per l’implementazione di tecniche innovative in Chirurgia Mininvasiva e Robotica. Instancabile benefattore in campo medico-formativo, ha rivolto particolare attenzione agli studenti universitari dei percorsi di Medicina e Chirurgia e di Infermieristica, attraverso la Fondazione Arpa, di cui è stato fondatore e presidente, ente promotore di iniziative ecclettiche in campo medico-chirurgico, tecnologico, artistico e culturale.

Il Prof. Franco Mosca ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio, tra i quali quello di Presidente del Festival Internazionale della Robotica di Pisa, anche con applicazioni legate alla Chirurgia, ed è stato insignito di importanti riconoscimenti tra i quali l’Ordine del Cherubino dell’Università di Pisa, la Medaglia d’Oro al merito della Sanità Pubblica, il titolo di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana, la nomina di Professore Emerito presso l’Università di Pisa, il prestigioso “Honorary Fellow” dall’American College of Surgeons ovvero il più alto riconoscimento scientifico e professionale per un chirurgo al di fuori del Nord America, conferito dalla più prestigiosa società scientifica di chirurghi al mondo.

Il nuovo tratto stradale intitolato a Franco Mosca è in territorio di Biella, segmento che collega la rotatoria di Via Don Onorato Tamagno a Corso San Maurizio, in prossimità del Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano.

La figura e l’opera del Prof. Franco Mosca saranno celebrate in un evento che si svolgerà nel mese di ottobre, programmato congiuntamente dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella e dalla Direzione Generale dell’ASL di Biella.