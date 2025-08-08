Vigliano, al via trattamento antizanzare in piazza Martiri Partigiani

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 agosto, per contrastare la presenza molesta di zanzare sul territorio comunale e in previsione dell'evento che la Pro Loco ha organizzato per il 10 agosto, nella piazza Martiri Partigiani di Vigliano Biellese saranno effettuati interventi repellenti nella fascia oraria 3.30-4.30.

Durante la fascia oraria specificata, sulle aree d'intervento è fatto divieto di: transito a piedi, in bicicletta o con veicoli a motore o parcheggio in Piazza Martiri della Libertà. Come riportato dal Comune sul proprio sito, il trattamento sarà effettuato dalla ditta incaricata, coordinata dal Centro Operativo per la lotta alle zanzare Biellese, Alto Vercellese ed Eporediese, mediante l'uso di atomizzatori. Il prodotto utilizzato è a base di estratti vegetali (aglio) e pertanto atossico.