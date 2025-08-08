Ronco: il Comune accetta l'estinzione della Fondazione Asilo Scuola e ne acquisisce il patrimonio

Con una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Ronco, è stata formalmente accettata l’estinzione della Fondazione Asilo Scuola di Ronco Biellese, storica istituzione educativa del territorio, nonché l’acquisizione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, con vincolo di destinazione a servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari.

Nel documento il Comune ripercorre la storia dell'ente, che per via delle crescenti difficoltà di gestione il prossimo anno non aprirà più le sue porte agli iscritti. Il Consiglio Comunale aveva già deliberato a ottobre 2024 l’assunzione della gestione del servizio nido per il periodo gennaio–luglio 2025, esplorando contestualmente la possibilità di una gestione associata con altri Comuni a partire dal successivo anno educativo, al fine di garantirne la sostenibilità. Con la delibera approvata in data 23 ottobre 2024 (n. 31), il Comune ha anche stipulato un nuovo contratto di comodato d’uso con la Fondazione, estendendolo a tutto l’immobile di via Roma, 20 – già sede della scuola dell’infanzia e ora anche dell’asilo nido – per una durata di dieci anni.

La Fondazione ha infine deliberato di devolvere il patrimonio residuo, stimato in:

€ 164.000,00 per beni immobili (fabbricato e terreni),

€ 10.203,15 per arredi e attrezzature,

€ 1.751,38 in disponibilità liquide,

direttamente al Comune di Ronco Biellese, che continuerà ad utilizzare tali beni per finalità socio-educative, come previsto dallo statuto della Fondazione.

La delibera di accettazione dell’estinzione e acquisizione del patrimonio è stata votata in forma palese da 8 consiglieri presenti, con unanime approvazione. I consiglieri di minoranza hanno abbandonato la seduta prima della votazione, non condividendo alcuni passaggi dell’iter, le cui osservazioni sono state comunque allegate agli atti.

Il Comune ora subentra nei rapporti patrimoniali attivi e passivi della Fondazione, completata la liquidazione, e si occuperà della futura gestione del servizio nido. È stata inoltre disposta l’immediata esecutività dell’atto, che sarà trasmesso agli uffici regionali competenti per le necessarie formalità.