Candelo, utilizzo improprio dei cassonetti, scattano i controlli

Ieri giovedì 7 agosto, di mattina, nel territorio comunale di Candelo, è stato effettuato un intervento da parte dell’Ispettore Ambientale nell’ambito dei controlli periodici richiesti dall'Assesore Ansermino sul corretto smaltimento e utilizzo dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Durante l’attività sono emerse diverse irregolarità, in particolare l’uso improprio dei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, con l’abbandono di rifiuti non conformi conferiti in modo scorretto. I cassonetti sono risultati utilizzati in maniera difforme rispetto alla loro destinazione.

«L'intervento odierno – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Michele Ansermino – non è solo un’azione di controllo, ma un chiaro monito alla cittadinanza. È fondamentale comprendere che il rispetto delle regole in tema di conferimento rifiuti è un dovere civico e un gesto di rispetto verso l’ambiente e la comunità.»

L’intervento rientra nel programma di prevenzione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Candelo, volto a contrastare l’abbandono dei rifiuti e incentivare comportamenti corretti da parte dei cittadini. Le infrazioni rilevate verranno trasmesse agli uffici competenti per le eventuali sanzioni amministrative.

L’amministrazione comunale ricorda che l’utilizzo scorretto dei cassonetti può comportare sanzioni e invita tutti i residenti a collaborare per mantenere Candelo pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente.