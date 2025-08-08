 / Biella

Biella | 08 agosto 2025, 17:00

Altre assunzioni per il Comune di Biella

Il Comune di Biella di torna ad assumere e nello specifico si tratta della pubblicazione di due concorsi per le seguenti figure.

Aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 5 posti di istruttore amministrativo - contabile

scadenza: 25 Agosto 2025

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=493ede9f0e1042ec9ba43d567b2c7b7c

Aperte le candidature per il concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di assistente sociale"

scadenza: 25 Agosto 2025

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1b642bfc5df241e68d3ddb4821f22f4b

c. s. Comune Biella g. c.

