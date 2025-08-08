Modifiche alla viabilità tra Cerrione e Salussola

Con l’ordinanza n. 121 del 6 agosto 2025, la Provincia di Biella ha disposto una rettifica all’ordinanza n. 114/2025, riguardante la viabilità lungo alcune strade provinciali nel territorio del Comune di Cerrione.

In particolare, viene confermata l’attivazione continua, 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana, di un senso unico alternato regolato da semaforo lungo la SP 143 del Vercellese, nel tratto compreso tra il km 22+350 e il km 22+450. Questa misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza stradale in prossimità di un cantiere avviato per il rifacimento urgente dell’attraversamento stradale P_143_070, danneggiato a seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito il Biellese nei giorni 16 e 17 aprile 2025.

Contestualmente, viene confermata anche la chiusura temporanea al traffico della rampa in uscita della SP 12 Verrone – Cerrione, tra il km 4+300 e il km 5+150, in direzione Salussola, sempre nel territorio comunale di Cerrione.

Tutte le altre prescrizioni contenute nell’ordinanza originaria n. 114/2025 restano pienamente valide.

Per la sicurezza di tutti, si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente e a rispettare le indicazioni sul posto.