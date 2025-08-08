Benna, attenzione alle truffe telefoniche: l’allarme del Comune

Il Comune di Benna lancia un importante avviso ai cittadini: in questi giorni sono state segnalate telefonate sospette da parte di individui che, con toni allarmanti, raccontano di presunti incidenti accaduti a familiari per poi chiedere denaro.

"Qualche concittadino ci segnala di aver ricevuto telefonate da loschi personaggi che, con la scusa di fantomatici incidenti accorsi a famigliari, chiedono soldi – scrive il Comune sui suoi canali social – Fate attenzione perché sono truffe".

Il sindaco Cristina Sizia ringraziare pubblicamente chi ha segnalato questi episodi, sottolineando quanto sia fondamentale mantenere alta la soglia di attenzione: "È importante tenere alta e costante l'attenzione, dal momento che questi truffatori sono sempre in agguato".

L’invito dell’amministrazione è chiaro: non fidarsi, non fornire dati personali e contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per prevenire queste truffe e proteggere le persone più vulnerabili, spesso prese di mira proprio per la loro buona fede.