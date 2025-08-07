Uncinetto in cascina, a Valdilana una giornata all’insegna del relax e della creatività

Sabato 9 agosto, a partire dalle 15.30, alla Cascina Pilota, in Oasi Zegna, si terrà l’evento “Uncinetto in cascina”. La giornata prevede due ore di relax e creatività sulla terrazza panoramica.
I piccoli lavori che verranno realizzati potranno essere lasciati in cascina oppure portati nelle proprie dimore. Poco conta, se si è ad un livello basso di uncinetto: ci si aiuterà vicendevolmente. Ci sarà la possibilità di fare merenda in cascina.
Per prenotarsi, anche solo con un messaggio Whatsapp, si può fare riferimento al seguente recapito telefonico: 347.3863301.