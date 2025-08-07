San Lorenzo sotto le stelle, a Sostegno un concerto di musica classica

Igea Prevenzione Salute Vita odv con il patrocinio del Comune di Sostegno ha organizzato il Concerto di “San Lorenzo sotto le stelle”, il 9 agosto alle 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo di Sostegno. Come soprano ci sarà Annamaria Turicchi e all’arpa Eleonora Perolini. Tra gli artisti presi in considerazione per il concerto, ci sono Schubert, Giuseppe Verdi e anche Ennio Morricone. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto “Radiologia Domiciliare”