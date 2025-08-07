Agosto a Callabiana 2025, proseguono gli eventi: stasera i Jalisse e Gatto Panceri

Prosegue l'edizione 2025 di Agosto a Callabiana, ricca di eventi all’insegna del divertimento e della musica. Stasera, 7 agosto, a partire dalle 19.30, si potrà assaporare il menù “Oktoberfest Gourmet”, una cena a base di würstel e crauti. Alle 22, ci saranno due super ospiti: i Jalisse e Gatto Panceri, che si esibiranno dal vivo. Successivamente, si potrà ballare con Number One.

Sabato 9 agosto si avrà la possibilità di mangiare i plin con tartufo nero e, dalle 22, si ballerà con Number One. Saranno presenti i dj Michele Belli e Albi B. Domenica 10 agosto, alle 19.30, si gusterà un gran fritto misto di paranza, a base di alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari. Dalle 22, si torna sulla pista da ballo con Number One e con dj Alby Jason Liuni e Ciuky.