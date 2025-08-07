 / Valle Cervo

Valle Cervo | 07 agosto 2025, 07:40

Andorno, due giorni di festa per il santo patrono Lorenzo

andorno lorenzo

Due giorni di festa nel comune di Andorno Micca per il santo patrono Lorenzo. Sabato 9 agosto, alle 20.45, si terrà nella chiesa parrocchiale un concerto con il “Coro di Alpini 100 voci per cento anni”, diretto dal maestro Emanuele Mazzia Piciot. Domenica, invece, alla santa messa solenne delle 11, animata dalla cantoria, seguirà il pranzo finale in parrocchia.

g. c.

