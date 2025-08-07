‘Ndrangheta, confisca da 21 milioni a gruppo imprenditoriale reggino

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stata disposta la confisca definitiva di beni, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, nei confronti di appartenenti a un gruppo imprenditoriale reggino contiguo alla 'ndrangheta. Tale provvedimento ablativo porta definitivamente a conclusione l'istruttoria che, già nel 2020, aveva condotto a un primo sequestro patrimoniale disposto dal tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, su proposta della Procura Direzione Distrettuale Antimafia, sulla scorta di quanto riscontrato nell'ambito delle indagini del Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e nel corso dell'operazione "Heliantus" (eseguita sempre nel 2020).-foto Gdf-(ITALPRESS).
