“52-2000 del Biellese”: partenza posticipata al 14 agosto per un infortunio in allenamento

A meno di quarantotto ore dalla partenza, l’attesa impresa “52-2000 del Biellese” subirà uno slittamento. I due runner biellesi Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola hanno deciso di rimandare la partenza a giovedì 14 agosto, a causa di un infortunio che ha coinvolto Gazzetto durante un allenamento di rifinitura.

L’iniziativa prevede di collegare in tre giorni tutte le cime biellesi che superano i 2000 metri d’altitudine, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere l’esperienza della montagna locale in chiave sportiva, non competitiva.



“Sono caduto a terra su asfalto durante un allenamento di rifinitura in bicicletta per un'ostacolo inatteso dietro una curva...battendo violentemente l’anca – racconta Gabriele –. Sebbene il dolore sia sopportabile, risulta fastidioso soprattutto camminando e correndo in salita. Non vogliamo rischiare di compromettere l’intera iniziativa affrontando tre giorni consecutivi in queste condizioni.”





Dopo un’attenta valutazione, i due atleti hanno optato per posticipare la partenza, spostandola alle giornate del 14, 15 e 16 agosto, confidando anche in condizioni meteo favorevoli.



“È stata una scelta sofferta – aggiunge – ma necessaria. Meglio fermarsi ora che affrontare la sfida a metà delle nostre possibilità o, peggio, rischiare un problema più serio che pregiudichi anche un eventuale secondo tentativo.”

I due runner si scusano con chi stava seguendo con entusiasmo l’iniziativa o si era preparato per seguirli sul percorso, ma ribadiscono la volontà di affrontare l’impresa al meglio delle proprie condizioni fisiche, per dare valore a un progetto nato dalla passione per la corsa, la montagna e il territorio.