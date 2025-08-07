 / Running e Trail

Running e Trail | 07 agosto 2025, 09:11

40° Trofeo Elso Siletti, tagliano per primi il traguardo Boario e Bonino FOTO

Biella Running è stata la società più numerosa

In tutto erano 198 ieri sera mercoledì 6 agosto i partecipanti a Graglia per il 40° Trofeo Elso Siletti tra corsa e camminata, la manifestazione podistica non competitiva  organizzata dalla Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974. 

I vincitori? A tagliare per primi il traguardo sono stati per la classifica maschile Stefano Boario e Matilde Bonino per la femminile. Biella Running è stata la società più numerosa con 22 iscritti, seguita da La Vetta con 21 e Gaglianico 74 con 14. 

Sul podio sono saliti anche al secondo posto e al terzo nella maschile rispettivamente Valerio Antoniotti e Diego Fredo, e nella femminile Elisa Travaglini, seguita da Giuseppina Sobani. 

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore