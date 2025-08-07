40° Trofeo Elso Siletti, tagliano per primi il traguardo Boario e Bonino FOTO

In tutto erano 198 ieri sera mercoledì 6 agosto i partecipanti a Graglia per il 40° Trofeo Elso Siletti tra corsa e camminata, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974.

I vincitori? A tagliare per primi il traguardo sono stati per la classifica maschile Stefano Boario e Matilde Bonino per la femminile. Biella Running è stata la società più numerosa con 22 iscritti, seguita da La Vetta con 21 e Gaglianico 74 con 14.

Sul podio sono saliti anche al secondo posto e al terzo nella maschile rispettivamente Valerio Antoniotti e Diego Fredo, e nella femminile Elisa Travaglini, seguita da Giuseppina Sobani.