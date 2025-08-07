Occhieppo Superiore, furto in abitazione nella notte

Nella serata di ieri mercoledì 6 agosto, intorno alle ore 23, si è verificato un furto in un’abitazione privata nel comune di Occhieppo Superiore.
Secondo quanto riferito dai Carabinieri intervenuti, ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una donna nata nel 1966, approfittando dell’assenza dei residenti o di un momento di distrazione. I malviventi hanno messo a soqquadro la camera da letto, rubando due orologi di valore.
Le forze dell’ordine hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per risalire agli autori del furto, esaminando anche eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza della zona.
Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’entità del bottino o sulle modalità dell’effrazione.