Massazza, intervento dei Carabinieri al centro profughi: uomo rifiuta di lasciare la struttura

Tensione nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 6 agosto, intorno alle ore 18:30, presso il centro di accoglienza per migranti a Massazza. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta di un’operatrice della struttura, nata nel 1989, per gestire la presenza di un ospite che rifiutava di allontanarsi nonostante un provvedimento formale di revoca dell’accoglienza.

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti, il soggetto in questione è un uomo, classe 1995, nei confronti del quale la Prefettura ha emesso un provvedimento di espulsione dal centro di accoglienza, revocandogli il diritto a soggiornarvi.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo continuava a opporsi all’ordine di lasciare la struttura, ma dopo un confronto con gli operatori e le forze dell’ordine ha infine deciso di allontanarsi spontaneamente, evitando l’uso della forza.

Da quanto appreso, il soggetto ha poi trovato riparo per la notte presso un hotel di Carisio, dove risulterebbe impiegato regolarmente in attività lavorativa.

L’intervento si è concluso senza criticità, e i militari hanno proceduto a verbalizzare l’accaduto, riferendo l’episodio agli organi competenti.