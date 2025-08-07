Cossato, rimuove bulloni da un'auto dell'ASL per vendetta contro la guardia medica FOTO

Nella notte del 28 luglio scorso, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella era arrivata una chiamata da parte di una donna che aveva segnalato che un uomo si aggirava con fare sospetto all’interno del parcheggio dell’ASL. Le pattuglie intervenute sul posto avevano verificato che le auto erano tutte presenti e non presentavano segni di forzatura, facendo pensare ad un falso allarme. La mattina dopo però i dipendenti dell’ASL, prendendo il mezzo per svolgere il proprio servizio, si erano accorti della mancanza di alcuni bulloni da una ruota, fatto non immediatamente visibile, sporgendo denuncia presso la Stazione Carabinieri.



Erano state quindi avviate immediatamente indagini approfondite, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo, che hanno portato ad individuare un 47enne italiano che convocato in caserma ha finito per ammettere di essere l’autore del fatto, motivato da un risentimento personale contro il medico della guardia medica. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per furto aggravato.



Si ricorda che si versa nella fase di indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a

sostegno della propria estraneità negli stadi successivi del procedimento.