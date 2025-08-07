Biella, lite tra due donne al bar della stazione

Momenti di agitazione nella serata di ieri mercoledì 6 agosto, intorno alle ore 20, presso un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Biella, dove si è verificata una lite tra due donne. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma non si sono registrati feriti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri giunti sul posto, la discussione è scoppiata tra una cittadina nigeriana e una cittadina del Kazakistan di 20 anni, entrambe regolarmente residenti a Biella. La lite, nata per motivi in fase di chiarimento, è presto degenerata: le due avrebbero iniziato a lanciarsi oggetti, tra cui un portatovaglioli, attirando l’attenzione dei presenti.

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato, secondo quanto appreso, il titolare del bar, che ha confermato la dinamica e il coinvolgimento delle due donne.

Gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e informato le parti delle loro facoltà di legge. Nessuna delle due ha riportato lesioni, e non si è resa necessaria l’assistenza sanitaria.

L’episodio è stato verbalizzato, ma al momento non risultano denunce. Le autorità valuteranno se vi siano gli estremi per eventuali ulteriori approfondimenti.