COSTUME E SOCIETÀ | 07 agosto 2025, 07:00

Uno scatto di Oropa alla fine dell'800 nelle foto d’archivio

E' ritratta una comitiva in gita

Uno scatto di Oropa alla fine dell'800 nelle foto d’archivio, Copyright Fondazione Sella 2025

L’immagine di oggi è conservata nel fondo Erminio Sella (1865-1948). Figlio di Giuseppe Venanzio, industriale, chimico e appassionato fotografo biellese, e di Clementina Mosca Riatel, Erminio si laurea nel 1887 in Ingegneria presso l’Università di Torino e successivamente si specializza in Scienze Meteorologiche presso l’Università di Berlino. Importanti per la sua formazione e per l’apprendimento delle tecniche fotografiche sono lo scritto del padre, Il Plico del fotografo e le esperienze alpinistiche con il fratello Vittorio,

Lo scatto è del 1898 e ritrae una comitiva in gita ripresa presso il Caffè Deiro, storico bar ancora oggi aperto a Oropa, che conserva il fascino dei tempi passati con gli interni storici, rimasti fedeli all’eleganza dell’epoca, e la terrazza nella quale i frequentatori cercano refrigerio dall’afa estiva. 

c.s.Fondazione Sella, s.zo.

