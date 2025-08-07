Pier Giorgio Frassati, le spoglie del Beato a Roma per il Giubileo dei Giovani: fedeli da tutto il mondo FOTO

“Ancora una volta la figura di Pier Giorgio ha richiamato un gran numero di fedeli da tutto il mondo. A riprova di come il suo esempio e la sua devozione siano fonte di profonda ispirazione. Specialmente nei tempi di oggi”. A parlare don Luca Bertarelli, parroco di Pollone che, nei giorni scorsi, ha accompagnato da Roma fino al Duomo di Torino le spoglie del beato piemontese.

Lo scorso 25 luglio, infatti, il suo corpo era stato accolto dai frati domenicani nella capitale ed esposto ai piedi dell'altare della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, in occasione del Giubileo dei Giovani fino al 4 agosto. In tale sede, sono anche custoditi i resti mortali di Santa Caterina da Siena. In quei giorni, una grande affluenza di persone è giunta per rendere omaggio al giovane, morto a soli 24 anni il 4 luglio 1925. Lo stesso sarà proclamato ben presto santo da papa Leone XIV il prossimo 7 settembre, assieme a Carlo Acutis, definito il “patrono di internet”. “Famiglie, giovani, anziani: migliaia di devoti in visita a Roma per pregare e ricordare Pier Giorgio. Sono rimasto felicemente stupito – confida don Luca – Il suo insegnamento è attualissimo e popolare tra i giovani. Specialmente all'estero”.

Simili atti di devozione si sono registrati anche nel viaggio di ritorno verso Torino. “Ovunque ci fermassimo la venerazione era evidente – sottolinea il parroco di Pollone – Anche nel capoluogo sabaudo la popolazione ha condiviso gesti devozionali di profonda umanità. E ne sono rimasto felicemente commosso”.

A portare le spoglie del Beato l'Impresa Funebre Destefanis, con sede a Biella, rappresentata dal titolare Massimo e dal figlio Michael e scortata dalle forze di polizia per tutto il tragitto. Andata e ritorno. “Sono stati momenti toccanti sia sotto l'aspetto umano sia in quello spirituale – commenta Massimo Destefanis – Per la nostra realtà è stato un vero onore svolgere un simile incarico. Un compito assegnatomi fin dal 1981 dalla famiglia di Pier Giorgio Frassati, sempre eseguito con umanità e professionalità. Ho assistito di persona all'affetto e alla dedizione di molti fedeli: c'era chi appoggiava oggetti sul feretro, molti la foto dei propri cari, altri ancora chiedevano una grazia per sé o i familiari. È stata un'esperienza emozionante, che resterà per sempre nei nostri cuori”.