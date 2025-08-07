Franco Viganò racconta la sua storia: da Ortopedia Viganò a Viganò Lab, un nuovo approccio alla salute

Sono il Dott. Franco Vigano’, titolare dell’azienda Vigano’ Lab Ortopedica.

Voglio raccontare la storia mia e della mia azienda.

Sono figlio “d’arte”, la mia famiglia è nel settore dal 1969, prima con mio padre, ora con me, sono cresciuto seguendolo, fin da bambino, nel suo lavoro, dal negozio di ortopedia al laboratorio, ho imparato molto da lui e lo ringrazierò sempre per avermi trasmesso la passione per questa professione.

Tutto iniziò nel 1969, ad Abbiategrasso, quando mio padre fondò Ortopedia Vigano’, che si è affermata nel tempo come azienda leader nel settore delle ortesi e dei corsetti su misura fino al 2003, anno in cui venne a mancare ed io presi in mano le redini dell’attività di famiglia, non con poca difficoltà, in quanto pur avendo le basi pratiche per lavorare, mi mancava tutto il comparto teorico; così, nel 2009, mi sono iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano in Tecniche Ortopediche dove mi sono laureato nel 2012, specializzato nella cura del piede diabetico, ho poi conseguito un master in posturologia sportiva a Bologna nel 2016 e uno in biomeccanica a Roma nel 2020.

Gli anni accademici sono stati fondamentali per la mia formazione e hanno dato l’input per avviare il progetto di rimodernamento della mia attività.

Per poter sviluppare il progetto che avevo in mente, nel 2015, ho creato una nuova società al 50%, Orthocare Solution srl, che si è inserita nel mercato con un’offerta senza precedenti: non più la classica ortopedia, ma un centro all’avanguardia sulla valutazione posturale a 360 gradi con un team composto da tecnici ortopedici, osteopati, fisioterapisti, nutrizionisti.

Dal 2015 al 2020 ho lavorato nella mia attività di famiglia, portando avanti la tradizionale ortopedia fino alla decisione di chiusura per darmi la possibilità di sviluppare al 100% il progetto Orthocare Solution, che nel frattempo si stava affermando sul mercato arrivando ad avere tre centri di eccellenza, Trezzano sul Naviglio (Mi), Abbiategrasso (Mi) e Gaglianico (Bi).

Ho cambiato il core business di Ortopedia Vigano’ dalle forniture ASL e all’attività prettamente commerciale ai servizi per una postura corretta in Orthocare Solution, mi sono specializzato nella posturologia e nella biomeccanica avendo un buon successo e un ottimo riscontro dalla gente che ha usufruito dei nostri servizi.

Nel giugno 2024 ho rilevato il restante 50% di Orthocare Solution srl a causa di visioni differenti fra i soci sulla gestione dell’azienda e sullo sviluppo del lavoro.

Con questa operazione ho deciso di unire il know-how di Orthocare Solution all’esperienza pluriennale di Ortopedia Vigano’, ed ecco che a settembre 2024 nasce Vigano’ Lab Ortopedica, una nuova realtà, dove al centro di tutto c’è il benessere della persona, nuovo modo di pensare e di approccio alle problematiche dei pazienti, attraverso un network di professionisti con i quali collaboriamo per un solo scopo: farti stare bene.

In Vigano’ Lab crediamo fermamente nell’eccellenza dei servizi e dei prodotti offerti, ci forniamo solo dalle migliori aziende certificate del settore, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati per le nostre ortesi su misura, sia per tutto il comparto commerciale.

Il nostro personale è altramente preparato e qualificato e lavora, all’interno dell’azienda, in sinergia per offrire il meglio ai pazienti, utilizziamo apparecchiature all’avanguardia e la nostra preparazione è sempre in aggiornamento con corsi di formazione e master.

Potete trovarci ad Abbiategrasso (Mi) in via Magenta 18 e a Gaglianico (Bi) in via Gramsci 95.

Credo di aver presentato la nostra realtà in maniera esaustiva, per qualsiasi informazione sui nostri servizi e per i nostri contatti potete visitare il sito www.viganolab.it