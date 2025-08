Pralungo, il vescovo Farinella celebra la Messa alla casa di riposo

Una mattinata speciale quella vissuta nei giorni scorsi all’Opera Pia Ciarletti di Pralungo, dove il vescovo di Biella Roberto Farinella, accompagnato da don Ezio Zanotti, ha officiato una sentita celebrazione eucaristica all’aperto, sotto il gazebo del giardino della casa di riposo.

Alla funzione hanno partecipato non solo gli ospiti della struttura e i loro familiari ma anche numerosi cittadini che, venuti a conoscenza dell’evento, hanno voluto essere presenti. Tra questi anche il sindaco Raffaella Molino. Il gazebo, solitamente luogo di ristoro per gli ospiti nelle giornate più calde, si è trasformato per l’occasione in un piccolo luogo di culto, arricchito dalla musica e dai canti eseguiti da un coro composto da volontari.

“Questa celebrazione è ormai diventata una tradizione cara a tutti, grazie alla sensibilità del vescovo Farinella che, ogni anno, sceglie di condividere un momento spirituale con la comunità dell’Opera Pia Ciarletti – spiegano dal Comune - Al termine della Messa, un rinfresco offerto a tutti i presenti ha concluso la mattinata, favorendo un momento di socialità e condivisione tra ospiti, familiari, volontari e cittadini. Un grazie sentito al vescovo, a don Ezio e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere così speciale questa giornata”.