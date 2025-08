Biella Rugby, primo arrivo della stagione: è il sudafricano Joshua Vermeulen

È un estremo sudafricano il primo acquisto gialloverde per la stagione 2025/26. Joshua Vermeulen nasce il 17 febbraio del 1997 a Cape Town, 84 kg per 173 cm di altezza. Gioca per tre anni nella squadra a XV del Paul Roos Gymnasium, la scuola che ha prodotto il maggior numero di Springbok; successivamente viene selezionato per la Western Province Rugby Academy, nelle formazioni U19 e U21, dove svolge un ruolo fondamentale per portare la squadra alla vittoria della Currie Cup. Passa poi ai Valke, quindi agli SWD Eagles, ma coglie anche l’occasione per fare esperienza nel club russo Slava.

Possiede skills davvero interessanti e diversificate: eccellente controllo di palla, calci tattici precisi, capacità di lettura del gioco e grande visione. La sua combinazione di velocità e agilità gli permette di tenere alto il ritmo e sorprendere gli avversari, mentre la sua resistenza garantisce solidità fisica e mentale per tutta la durata del match.

“Desidero ringraziare Biella Rugby per l’opportunità che mi sta concedendo: indossare la maglia e rappresentare il club nella massima serie italiana”, premette Vermeulen che prosegue: “Quando è arrivata l’offerta ho contattato alcuni amici che hanno giocato in Italia e ognuno di loro mi ha parlato molto bene di Biella, primo tra tutti Godfrey Ramaboea che ha giocato con me ai Valke. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra, conoscere compagni, allenatori e tifosi. Mi auguro possa essere un’esperienza di crescita in grado di regalarmi ricordi speciali dentro e fuori dal campo. Quando non gioco, amo passare il tempo libero con la mia famiglia: sono sposato e abbiamo un bimbo di due anni che ci tiene in sempre in forma. In bassa stagione mi piace giocare a calcetto e, quando c’è l’occasione, anche a golf”.

Coach Alberto Benettin sottolinea: ”Siamo felici di accogliere Josh, è un giocatore di grande esperienza nel campionato sudafricano. Gioca in prevalenza nel ruolo di estremo, ma all’occorrenza riesce a coprire il ruolo di apertura grazie alle sue qualità tecniche. È un giocatore veloce, elettrico, che sa bucare la difesa avversaria. Lo abbiamo seguito negli ultimi mesi e il suo modo di stare sul campo ci è piaciuto molto. Ora non rimane che vederlo all’opera dal vivo”.