Weekend in chiaroscuro per Rally & Co

Weekend con alterne fortune quello appena trascorso per i piloti e navigatori della scuderia Rally & Co. Note più che positive per Alessandro Bottazzi e Anisia Bruzzo che a bordo della Opel Corsa GSI tagliano il traguardo del 7° Rally Historic di Salsomaggiore Terme in una ottima 6° posizione assoluta primi di classe 1600 nel quarto raggruppamento; da segnalare un 5° tempo assoluto ottenuto nella prova speciale denominata “Veronica”. Grande sfortuna per “il Valli”e Stefano Cirillo che con la Bmw M3 del team Chiavenuto erano saldamente al comando del 2° Rally Vigneti Monferrini Storico; dopo aver vinto 4 prove su 5 disputate il taglio di una curva ha purtroppo aperto una ruota sulla 6° prova speciale costringendoli al ritiro. Ottima prestazione per il navigatore Giuliano Santi che portava al debutto nei rally moderni Nicolò Ciancia Mercandino, al 28° Rally Colli del Monferrato e del Moscato; per loro una 29° posizione assoluta e una 4°posizione di classe 1.600 con la Peugeot 106.

c. s. Rally e Co g. c.