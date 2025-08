Biella 4 Racing, la sfortuna colpisce al Rally Colli del Monferrato e del Moscato

L’ultima apparizione corsaiola prima delle meritate ferie estive non porta bene in casa Biella 4 Racing, con il pilota Luca Colongo, coadiuvato in gara da Annalisa Vercella Marchese, costretto al ritiro sulla prova speciale sette del Rally Colli del Moscato e del Monferrato, a causa di una rottura che ha bloccato la Renault Clio Williams di classe N3. Un vero peccato per il duo targato B4R, impegnato fino a quel momento in una gara accorta, con l’obiettivo di riprendere il giusto ritmo gara.

“Due partecipazioni, due ritiri per guasto meccanico, peccato - racconta Luca Colongo - Dopo un primo giro di ambientamento, su strade che mi piacciono molto ma comunque molto diverse da quelle a cui sono abituato, caratterizzato da tratti anche molto umidi per via della pioggia della notte, avevamo iniziato a prendere feeling e a aumentare il ritmo sulla seconda tornata di gara, corsa decisamente in modo più sciolto e con tempi in miglioramento sensibile. Ma sulla prima prova del terzo passaggio, in un tornante destro in salita, un giunto decideva di dire basta, fermandoci. Un grazie ad Annalisa per la professionalità, fino a quel momento ci siamo divertiti molto, ai ragazzi della Db-Killer Garage per l’impeccabile assistenza, e a tutti coloro che ci han seguito sul campo gara o via social. Ora vacanze e poi vedremo cosa porterà la seconda parte di stagione”.