Nella vicina Alagna, Messa alla Capanna Margherita sulla terrazza più alta d’Europa

Si è celebrata questa mattina, nella cornice mozzafiato del Monte Rosa, la celebrazione della Santa Messa sulla terrazza della Capanna Regina Margherita, a quota 4554 metri, sulla Punta Gnifetti.

Giunta alla terza edizione consecutiva, la celebrazione si è svolta come da programma alle ore 9:00, grazie alle condizioni meteo favorevoli.

A presiedere la celebrazione è stato Mons. Filippo Ciampanelli, affiancato da Don Alberto Andrini, parroco di Alagna Valsesia, e da Don Daniel.

Nell’omelia, Mons. Ciampanelli ha espresso l’augurio che la benedizione possa raggiungere i cuori di tutti i fedeli e rinnovare la speranza, in particolare in questo tempo di Giubileo: “La montagna rappresenta la speranza, ci insegna a guardare verso l’alto, a elevare spirito e corpo”, ha detto. “Come coloro che oggi hanno raggiunto la Capanna Margherita a piedi, anche noi siamo chiamati a un cammino interiore di salita, di luce, di fiducia”.

Numerosi escursionisti e fedeli hanno infatti affrontato la lunga ascesa per partecipare dal vivo a questa celebrazione unica, trasformando la fatica dell’arrampicata in un gesto di devozione.

Anche chi non ha potuto salire fino in vetta ha avuto la possibilità di partecipare spiritualmente: la celebrazione è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Alagna Valsesia – Im Land, e resta visibile online al seguente link.https://www.facebook.com/100038573065135/videos/1047257350912465